La vittoria di Larson, al terzo centro consecutivo, arriva nel 17° anniversario dell’incidente aereo che ha ucciso tutte e 10 le persone a bordo: il volo era in viaggio per una gara in Virginia e tra le vittime c’era l’unico figlio di Rick Hendrick.

Vittoria sudata, dopo una gara caratterizzata da un’interruzione dopo 12 giri per la pioggia e da vari colpi di scena. Fra questi, da segnalare i problemi di Kyle Busch, finito a muro due volte, l’uscita di scena di Ryan Blaney, gli inconvenienti di Brad Keswlowski. Al traguardo Larson si impone sul compagno di squadra Chase Elliott, battuto per 3″619, con Kevin Harvick terzo sulla Ford e Kurt Busch (Chevrolet) e Denny Hamlin (Toyota) a chiudere la top-5.

la volata per Phoenix

—

Alla vigilia dell’Elimination Race del ‘Round of 8’ ci sono ancora sette piloti in lizza per il titolo, ma dalla settimana prossima ne resteranno solo quattro per il Championship Decider al Phoenix Raceway del 7 novembre. I restanti tre posti saranno aggiudicati domenica 31 ottobre nella gara al Martinsville Speedway in Virginia per la Xfinity 500: emozionante, al riguardo, la battaglia fra Kyle Busch che occupa al momento il 4° posto, l’ultimo utile, con 1 solo punto di margine su Ryan Blaney.