Dopo la vittoria di Chase Elliott su Chevrolet al Road America di Elkhart Lake, in Wisconsin, domenica 11 luglio c’è un altro appuntamento con la Nascar, il campionato Usa per auto derivate dalla serie: si corre la Quaker State 400 all’Atlanta Motor Speedway di Hampton, in Georgia, un circuito triovale lungo 1,5 miglia con 24° gradi di banking (inclinazione).