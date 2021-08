E alla fine arriva AJ Allmendinger. Si potrebbero riassumere così gli ultimi movimentati cinque giri delle 200 di Brickyard dove dopo due spaventosi incidenti, che hanno colpito diverse auto, un testacoda del leader della gara e una penalità, a strappare la vittoria è stato proprio il 39enne americano della Kauling Racing. All’Indianapolis Motor Speedway, Allmendinger ha raccolto così il suo secondo successo nella Nascar, il primo invece per il suo team.

una gara pazza

Allmendinger ha vinto su Blaney e Larson ed ha saputo approfittare di due grossi incidenti che hanno fatto scattare per due volte le bandiere rosse. La prima a cinque giri dalla fine, complice un errore di Byron, seguito da otto piloti che si sono così esclusi dalla contesa. La gara è stata quindi fermata ed è ripartita solo dopo l’intervento dei commissari a ripulire il tracciato. Ma non era finita lì. Solo pochi minuti dopo infatti un nuovo incidente, alla stessa curva, questa volta con coinvolte sette auto. Ma la particolarità di questa folle gara è che gli incidenti sono stati provocati dai detriti lasciati in pista da un cordolo, quello della curva 6, che si è sfaldato e ha innescato la sequela di scontri. Un unicum.