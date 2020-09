ROMA – Solo un pareggio, il secondo consecutivo, per la Germania nella seconda giornata di Nations League. La nazionale del ct Loew non va oltre l’1-1 a Basilea contro la Svizzera. Vantaggio tedesco con Gundogan al 14′, con un tiro piazzato dal limite dell’area nell’angolo basso alla sinistra del porteire elvenito Sommer. Pareggio dell’ex terzino dell’Udinese Widmer al 58′ con un bel sinistro ad incrociare che ha chiuso una azione di contropiede. La Germania, che sulla situazione di vantaggio aveva fallito delle buona chance cin Draxler e Sane, ha poi finito con il fiato corto.

Poker Spagna, Ansu Fati nella storia

Ad approfittarne è la Spagna che, a Madrid, cala il poker 4-0 sull’Ucraina di Shevchenko. Trascinatore delle Furie Rosse Sergio Ramos, autore di una doppietta in meno di mezzora. Altro grande protagonista il baby gioiello del Barcellona Ansu Fati, autore del 3-0: l’attaccante blaugrana è diventato così il più giovane calciatore a realizzare un gol con la maglia della nazionale spagnola all’età di 17 anni e 311 giorni. Di Ferran Torres nel finale la rete del definitivo 4-0. La squadra di Luis Enrique è ora in testa nel gruppo 4 della Lega A con 4 punti davanti ai 3 dell’Ucraina e ai 2 della Germania, elvetici ultimi a 1.

Tris della Russia, a segno Miranchuk

Colpo esterno della Russia che passa 3-2 in casa dell’Ungheria. A sbloccare la partita il neo acquisto atalantino Miranchuk, seguito dai gol di Ozdoev e Mario Fernandes, solo parziale la rimonta dei padroni di casa con Sallai e Nikolic. Nello stesso girone (il 3 della Lega B) 0-0 tra Serbia e Turchia. Nel gruppo 4 il Galles vince in extremis 1-0 contro la Bulgaria (a segno Neco Williams), con lo stesso punteggio la Finlandia vince in Irlanda, decisivo Jensen. Nel girone 3 della Lega C la Grecia vince 2-1 in Kosovo, alla Slovenia basta l’1-0 casalingo contro la Moldavia. Infine nel gruppo 1 della Lega D pareggio 1-1 tra Malta e Lettonia e vittoria 1-0 delle Isole Far Oer ad Andorra.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram