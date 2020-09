ROMA – L’Italia resta da sola in testa al gruppo 1 di Nations League grazie alla Polonia che riscatta la sconfitta all’esordio vincendo per rimonta (1-2) a Zenica contro la Bosnia che ha lasciato Dzeko in panchina per 60′. Tra i protagonisti del match l’ex difensore del Torino, neo acquisto del Benevento, Glik che ha pareggiato l’iniziale rete di Hajradonovic su rigore consentendo così a Grosicki di segnare il gol-vittoria al 67′. Nella Polonia hanno giocato dal 1′ Milik e Zielinski, sostituito a 5′ dalla fine da Linetty, mentre sono rimasti in panchina Szczesny e Bereszynski.

Lega B: Repubblica Ceca rimaneggiatissima, la Scozia ne approfitta

In Lega B non è riuscita, nel gruppo 2, l’impresa alla Repubblica Ceca costretta a giocare in pratica con una squadra di esordienti, rinforzata da Tecl e dal 36enne Hubnik, dopo il ritorno a casa di tutti i convocati per la notizia della positività a Soucek e Schick. La Scozia inizialmente si è fatta sorprendere da Pesek poi, però, ha ribaltato la situazione con Dykes e con un rigore di Christie. La Scozia passa in testa da sola al raggruppamento grazie all’1-1 tra Israele e la Slovacchia di Gyomber, Lobotka, Kucka e Skriniar. Ospiti illusi dalla rete dopo appena 14′ di Duris e raggiunti al 91′ da Elmkies.

Super Haaland, cinquina Norvegia. Cade l’Albania, Hysaj espulso

Nel gruppo 2 di Lega B passa in testa, invece, la Romania che vince per 3-2 in Austria grazie ai gol di Alibec, Grigore e Maxim. L’Austria che aveva inizialmente pareggiato con Baumgartlinger, è riuscita solo a ridurre le distanze nel finale con Onisiwo. Sabitzer e compagni vengono ripresi al 2° posto dalla Norvegia che ha vinto per 5-1 in Irlanda del Nord grazie alle doppiette di Haaland e Soerloth a un gol di Elyounoussi. Per i padroni di casa illusorio 1-1 di McNair. In Lega C da segnalare il ko interno (0-1) dell’Albania di Reja contro la Lituania. Per la prossima gara in Kazakistan il ct italiano dovrà fare a meno di Hysaj che, nel finale, si è fatto espellere per somma di ammonizioni.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram