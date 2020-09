ROMA – Anche senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo non sbaglia l’esordio in Nations League. Travolge per 4-1 la Croazia e risponde ai campioni del mondo della Francia passati, nell’altra gara del gruppo 3, per 0-1 a Solna contro la Svezia. Ottima prova corale dei lusitani che hanno mandato a segno l’ex juventino Joa Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix e, proprio allo scadere, l’ex milanista André Silva. Il gol della Croazia, partita con Pasalic e Rebic titolari, è stato messo a segno sul 3-0 da un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Bruno Petkovic. La Francia di Rabiot si è imposta di misura sulla Svezia di Olsen ed Ekdal. Ha deciso al 55′ una rete del solito Mbappé. Al 95′ Griezmann ha spedito alto un calcio di rigore.

Vince il Belgio, a segno Mertens

Successi delle favorite anche nel gruppo 2. Il Belgio di Lukaku ha vinto con un gol per tempo a Copenhagen contro la Danimarca di Kjaer e Ekdal. Tra i protagonisti della vittoria c’è Mertens che ha messo a segno il gol della sicurezza al 77′ dopo che Denayer al 9′ aveva aperto le marcature. Più sofferto il successo dell’Inghilterra in Islanda. La squadra di Southgate, rimasta in 10 al 71′ per espulsione di Walker per doppia ammonizione, si è imposta solo grazie ad un rigore trasformato da Sterling al 90′. L’Islanda al 93′ ha mancato il possibile pareggio con Bjarnason che ha calciato sopra la traversa un nuovo penalty concesso dall’arbitro.

