ROMA – Un gol realizzato in pieno recupero, al 96′, dal terzino Gaya salva la Spagna a Stoccarda evitandole di partire con il piede sbagliato nella gara d’esordio del gruppo D della Lega A di Nations League. La Germania aveva a lungo sperato, dopo essere passata in vantaggio al 51′ grazie a Timo Werner, servito dall’atalantino Gosens. La squadra di Luis Enrique, invece, ha creduto fino in fondo nel pari e alla fine è stata premiata. Nell’altro match del girone l’Ucraina di Malinovskyi ha superato per 2-1 la Svizzera: all’Arena Lviv vantaggio al 14′ dei padroni di casa con Yarmolenko, pareggio degli ospiti al 41′ con Seferovic, quindi, al 68′, è stato Zinchenko a regalare i tre punti e la vetta momentanea della classifica all’Ucraina.

Lega B: cade la Turchia in casa, vince la Russia

Tra le altre gare della serata spicca, in Lega B, la sconfitta interna della Turchia di Demiral e Calhanoglu, battuta 1-0 dall’Ungheria. Ha deciso nel finale (80′) Szoboszlai. Con una doppietta di Dzyuba la Russia ha superato 3-1 la Serbia di Milinkovic-Savic e Kolarov (entrato solo al 65′). In un altro girone, l’Irlanda si è salvata al 90′ (1-1) in Bulgaria mentre sempre nei minuti finali (80′) il Galles è riuscito a passare in Finlandia. Il match-winner della serata è stato Kieffer Moore.

