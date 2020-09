FIRENZE – La Nazionale di Roberto Mancini prosegue la preparazione in vista della sfida di lunedì contro l’Olanda. Questa mattina seduta di allenamento a Coverciano, dopo l’1-1 ottenuto allo stadio ‘Franchi’ di Firenze contro la Bosnia Erzegovina nella sfida valida per l’edizione 2020-2021 della Nations League. La rosa a disposizione del ct azzurro è stata divisa in tre gruppi: Florenzi, Acerbi e Donnarumma hanno effettuato lavoro di scarico esclusivamente in palestra. Il resto dei titolari contro la Bosnia si è concentrato su un allenamento differenziato sul campo con corsa leggera ed esercizi di stretching, mentre per gli altri convocati hanno sostenuto sia esercitazioni tecnico-tattiche che una partitella a ranghi misti su campo ridotto.



Cristante provato in difesa

Nelle due formazioni contrapposte da una parte è stato schierato un centrocampo con Zaniolo, Jorginho e Locatelli, con il tridente offensivo composto da Orsolini, Immobile ed El Shaarawy, mentre dall’altra Bonaventura, Gagliardini e Castrovilli sulla linea mediana, il tridente Lasagna, Caputo e Kean in attacco, con Cristante centrale difensivo al fianco di Caldara stante la defezione di Bastoni.



Bastoni e Castrovilli lasciano ritiro

Oltre al difensore dell’Inter, anche Gaetano Castrovilli ha poi lasciato il ritiro. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto ieri in tribuna al Franchi, è alle prese con una tendinite e per precauzione è stato deciso di dispensarlo dalla sfida di lunedì contro l’Olanda, seconda gara del girone di qualificazione di Nations League in programma alla ‘Johan Cruijff Arena’. Luca Pellegrini, invece, si è aggregato all’Under 21 a Tirrenia. Nel pomeriggio la comitiva azzurra è partita alla volta di Venezia, da dove domani volerà ad Amsterdam.Fonte www.repubblica.it

