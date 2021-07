È stato proprio iI Mago, infatti, il giocatore chiamato in causa da Sarri per responsabilizzare i compagni confusi in mezzo al campo. E Luis Alberto, in tutta risposta, ha sfoderato una prestazione dimostrando carattere da vendere, forse anche troppo per un’amichevole. Sì perché lo spagnolo non ha fatto vedere solo una grande ispirazione davanti la porta con le sue sette reti e le note qualità da uomo assist. Luis Alberto ha giocato ogni partita con la stessa voglia di un giovane che deve guadagnarsi il posto in squadra. Non si è risparmiato in fase difensiva e ha messo in mostra una grinta che avrà fatto sicuramente piacere a Maurizio Sarri. A tratti, forse, troppa, come accaduto intorno al trentesimo minuto della partita di oggi pomeriggio.