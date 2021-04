C’è ancora spazio per il genio in Formula 1? Viene da chiederselo dopo il passo indietro di James Allison, carismatico direttore tecnico della Mercedes, che diventerà un super consulente di Toto Wolff per le sfide future a cui è chiamato il team con i regolamenti 2022 e oltre, smettendo di occuparsi da vicino delle monoposto in pista. Ormai, fra i giganti, resiste solo Adrian Newey della Red Bull, ultimo esempio di ingegnere e progettista capace di tenere insieme in un solo cervello tutte le esigenze di una macchina complicatissima come quelle che gareggiano al giorno d’oggi.

