MADRID – Guai in vista con il Fisco spagnolo per Neymar. Secondo quanto riporta l’Agenzia delle entrate iberica, il calciatore brasiliano del Psg ha un debito di 34,6 milioni di euro e include debiti e sanzioni per oltre un milione di euro in attesa di pagamento al 31 dicembre 2019.

Advertisements

In passato problemi con il Fisco brasiliano

Non è la prima volta che l’attaccante sudamericano si trova di fronte a problemi simili. Il suo trasferimento dal Santos al Barcellona del 2013 finì sotto osservazione del fisco brasiliano, con Neymar e il padre accusati di evasione fiscale avendo eluso il pagamento dell’imposta sul reddito (nel 2019 dovettero pagare 88 milioni di reais, circa 19 milioni di euro). Adesso nuovi problemi all’orizzonte: il Tesoro iberico che ha pubblicato una lunga lista di inadempienti con O’Ney presente e primo dell’elenco con appunto un debito che supera i 34 milioni. Insieme a lui, presenti anche diversi club come il Real Murcia, con 10,7 milioni; l’Hercules, con 3,7; il Lleida Sportiu, con 1.5; il Real Jaén, con 1,2 e il Reus Deportiu, con 1.1. Il debito del Club Basquet Girona supera i 10 milioni di euro. Altri debitori sono il Racing Club Asociación Civil (3,3 milioni) e l’ex calciatore argentino Gabriel Milito (1,8 milioni). Da parte sua, resta con un debito di 1,9 milioni di euro l’ex pilota motociclistico Alfonso ‘Sito’ Pons, già in lista nel 2019.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram