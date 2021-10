Il pilota tedesco, ex F1, guiderà per la prima volta una monoposto del campionato americano: l’appuntamento è per il 25 ottobre al Barber Motorsport

Aria a Stelle e Strisce per Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco sosterrà infatti un test in IndyCar, provando una monoposto del team Arrow-McLaren SP in occasione della sessione organizzata sul tracciato di Barber (Birmingham, Alabama) per lunedì 25 ottobre.

Per Nico Hulkenberg, 179 gare in F.1 con una pole position e 2 giri veloci, e l’anno scorso in azione per sostituire Sergio Perez in Inghilterra, due volte, e Lance Stroll al Nurburgring, l’opportunità di provare per la prima volta una IndyCar, anche se il test non è un indizio per l’anno prossimo, visto che il team Arrow-McLaren confermerà nel 2022 con la coppia formata da Pato O’Ward e Felix Rosenqvist.

i ringraziamenti — Hulkenberg, quest’anno pilota di riserva per l’Aston Martin è felice dell’opportunità avuta: “Ringrazio il team Arrow-McLaren per questa occasione, comunicata in un tempo relativamente breve: non vedo l’ora di fare questa esperienza, credo che sarà grandioso guidare una vettura di questa serie”.

