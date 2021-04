Rimonta da favola per il Toro: contro la Roma è 3-1. I granata salgono a quota 30 punti, cinque lunghezze sul Cagliari terzultimo e con una partita in meno (la classifica). “Sono felice per i mie ragazzi, sono riusciti in tutto ciò su cui stiamo lavorando – le parole di Davide Nicola nel post partita -. La prestazione è stata eccellente. Mi è piaciuta la squadra per convinzione e qualità di gioco. Vedo quell’entusiasmo che i ragazzi stanno mettendo nel giocare e lo vedo crescere in ognuno di loro. Trovare qualcuno che non abbia dato oggi il suo contributo è difficile”.

