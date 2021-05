Tre punti d’oro, che portano il suo Torino a quota 34, a tre lunghezze di vantaggio sul Benevento e quindi sulla zona retrocessione. Sorride Davide Nicola dopo la vittoria sul Parma, decisa dalla rete di Vojvoda. È il quinto risultato utile nelle sei gare giocate nell’ultimo mese: “Avevamo davanti una squadra che ha nella fisicità e nel gioco verticale i suoi punti di forza. Abbiamo preparato la partita in base a questo, lavorando tanto sulle energie mentali. Mancano sempre meno partite, restare tranquilli non è facile ma i ragazzi ci sono riusciti e hanno vinto meritatamente”. Decisivo, appunto, il gol di Vojvoda, che Nicola ha preferito a Singo: “Quest’ultimo sta facendo benissimo considerando che è al suo primo anno in A, diventerà uno dei migliori nel suo ruolo. Sono contento per il primo, che si impegna sempre al massimo”.

