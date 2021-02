BERGAMO – “ Terza rimonta di fila? Semplicemente dobbiamo provare ad andare in vantaggio noi e vedere cosa succede, ma al di là di questo credo che sia importante il risultato. Produciamo tantissimo in attacco, l’abbiamo fatto anche oggi contro una squadra importante come l’Atalanta, e se recuperi così contro di loro vuol dire che hai delle qualità. Dobbiamo avere consapevolezza e la gara di oggi deve rappresentare uno Advertisements Non può non essere soddisfatto Davide Nicola dopo l’impresa del suo Torino capace di rimontare l’Atalanta avanti di tre reti. “Avevamo avuto un black out sul 3-0 e pensavamo fosse finita, ma le gare non finiscono mai e dobbiamo essere convinti di potercela giocare contro chiunque e in qualsiasi condizione: questa è la vera forza di una squadra”. Bene davanti, ma in difesa… “Sirigu? È inutile fare nomi, per me Salvatore è un grandissimo portiere e mi dà fiducia, poi la fase difensiva la fa tutta la squadra. Sui gol ci sono minimo 5 o 6 interpretazioni errate, lui e i suoi compagni stanno facendo cose importanti e ci dà personalità – ha proseguito a Sky Sport -. È chiaro che i ragazzi erano abituati a difendere diversamente e stiamo lavorando per farlo in avanti e con aggressività“. Sul gesto di Belotti che ha “cancellato” la punizione di Romero dopo le polemiche post Fiorentina: “Noi siamo una squadra che vuole battagliare ma rispettando le regole, il compromesso è quello di essere noi stessi vivendo le cose con serenità, i ragazzi devono credere nel lavoro come stanno facendo, perchè i ragazzi hanno le qualità per essere competitivi contro tutti” ha chiosato Nicola.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram