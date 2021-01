TORINO – “Mi scuso se sono un po’ rauco, ho già iniziato ad usare la voce. Questa è una sfida speciale per me e ci tengo per il blasone della storia del Torino deve rappresentare una costante: non voglio perdere tempo con le parole, ma agire subito sulle priorità per cambiare la rotta. Ma prima voglio mostrare il mio rispetto per Giampaolo, che saluto“. Queste le prime parole di

Davide Nicola da nuovo allenatore del, nel giorno della sua presentazione ufficiale. Chiamato al posto di Giampaolo perunache i granata, nella stagione 2005-06, raggiunsero proprio grazie alnellacon il. “Serve un gruppo con relazioni schiette, oltre al bisogno di stare bene tra noi e credere nel lavoro che facciamo. Quello che è stato non mi interessa, non c’ero e non spetta a me giudicare. Nel terzo allenamento di oggi ho lavorato sulle priorità: prima di tutto viene il, che è fondamentale, i risultati saranno una conseguenza. Non chiederò mai un risultato, ma una prestazione fatta di, senza. Questi i miei“.