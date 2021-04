Una vita dedicata al calcio. Tra Bari, Inter, Atalanta, Torino e non solo. E una seconda vita, dopo averlo abbandonato, sempre all’insegna dello sport. Con grinta e determinazione, Nicola Ventola (42 anni), ex attaccante, entra a far parte nel progetto di training digitale “Be Active” di Gazzetta Active dedicato alla Milano Marathon del prossimo 16 maggio . Sostituirà Ignazio Moser, capitano del team avanzato, e suo amico: “Cosa facciamo quando ci alleniamo insieme? I pesi”.

