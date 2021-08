La Casa di Tokyo perde per il secondo anno di fila la gara di casa, proprio nell’anno in cui si gioca il campionato e ha deciso di uscire dal Circus. E per la Red Bull, già alla terza power unit, il numero di date di gara è già un fattore determinante

Il GP del Giappone è stato cancellato per il secondo anno di fila, la situazione Covid nel paese del Sol Levante non ha lasciato molte possibilità di scelta alle autorità e agli organizzatori. I problemi logistici, le preoccupazioni per le varianti del virus e i malumori popolari che ci sono stati per la scelta di andare avanti con lo svolgimento delle Olimpiadi, sono fattori che molto probabilmente hanno avuto un peso nella decisione finale.

La nota Honda — Chi sicuramente ha più patito la decisione è la Honda, che proprio nell’anno in cui ha annunciato l’uscita dal Circus, perde ancora la possibilità di esibirsi davanti al pubblico di casa. E proprio nell’anno in cui è in piena lotta per il Mondiale, con la Red Bull di Max Verstappen che sta incalzando la Mercedes di Lewis Hamilton. Koji Watanabe, responsabile marchio e comunicazione Honda, in una nota ha espresso il suo disappunto: “È una disdetta non poter correre a Suzuka per il secondo anno di fila – ha detto – come Honda ne siamo davvero dispiaciuti, perché era il nostro ultimo anno di F1 e per i tanti fan che speravano di partecipare. Noi faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo del titolo prima di chiudere il progetto F1”.

Quante gare? — Ora Liberty Media, che ha già cancellato Australia, Cina e Singapore in un calendario inizialmente previsto a 23 gare (ora ne sono rimaste 21 perché è stata inserita la Turchia), lavorerà per rimpiazzare Suzuka, i colloqui con diversi organizzatori sono in corso quotidianamente. Il tema del numero di gare in calendario ha un peso non indifferente anche dal punto di vista sportivo perché nello scorso GP d’Ungheria la Red Bull ha introdotto la terza power unit consentita dal regolamento. Farla durare per il numero di gare attualmente previsto o eventualmente di meno, insomma, non sarebbe un dettaglio secondario, specie in una lotta punto a punto con la Mercedes.

L’incidente di Silverstone — Quello che è certo è che avendo introdotto il nuovo motore in Ungheria per un problema sull’unità 2 che ha corso solo in Austria e a Silverstone (dove si è danneggiata nell’incidente del primo giro), la Red Bull sarà infatti costretta all’uso di una quarta unità prima della fine della stagione, rimediando un penalità sullo schieramento di partenza.

Fonte Gazzetta.it