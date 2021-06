Rossoneri all’Europeo. Avrebbero potuto essere di più, ma infortuni e scelte tecniche alla fine hanno accorciato la lista. Ecco i cinque giocatori che parteciperanno alla rassegna continentale, in rappresentanza di altrettante nazioni. Andremo in ordine di ruolo e quindi è subito doverosa una premessa dal momento che il primo nome è quello di Donnarumma: l’argomento è (molto) scivoloso e offre il fianco alle polemiche, ma in termini strettamente formali, il contratto di Gigio col Milan scadrà il 30 giugno. Quindi, sempre formalmente parlando, la sua convocazione arriva pescando nella rosa del Milan. Le grandi domande sono due. La prima: riuscirà a trovare squadra prima che inizi il torneo? La seconda: in caso negativo, riuscirà ad affrontare la competizione con la giusta concentrazione? Probabilmente sì perché Donnarumma è, non certo da oggi, un giovane vecchio. Un 21enne maturo e con le spalle sufficientemente larghe da affrontare anche questa. Uno che ha debuttato con l’azzurro dei grandi a 17 anni. Ora ha 25 presenze e arriva da una stagione in rossonero di alto livello.