Secondo il sito spagnolo AS, se resta Zidane il brasiliano non parte MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marcelo alla Juventus dal prossimo anno? Pare di no. Secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS”, l’esterno brasiliano, 31 anni, ha intenzione di rimanere al Real Madrid e di rispettare il contratto che lo lega ai blancos fino al 2022. Da tempo si parla di un interessamento della Juventus per il terzino che dal 2006 gioca nel club del Santiago Bernabeu e che, dopo aver superato la difficile stagione con Solari, ha ritrovato Zidane, il sorriso e il posto in squadra, situazioni che, secondo il sito del giornale madrileno, hanno eliminato ogni dubbio e ogni tentazione bianconera. AS riporta anche la certezza di una fonte che conosce bene la situazione: “Marcelo ha un ottimo rapporto con Zidane, c’e’ grande rispetto e se resta lui non andra’ via”. (ITALPRESS). ari/red 01-Apr-20 21:20