YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED 2-1

—

Le cose sembrano mettersi subito bene per il Manchester United, che al 14′ passa sull’asse portoghese Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo. L’ex Samp mette una bella palla per CR7, che si fa beffe di Ulisses Garcia e batte Von Balmoos, anche lui piuttosto incerto. La svolta della partita al 35′: Wan-Bissaka commette un fallaccio su Martins Pereira e si becca il sacrosanto rosso. Solskjaer nella ripresa si copre con Varane per il deludente van de Beek, ma gli svizzeri spingono e pareggiano con Ngamaleu. Lo United soffre, Solskjaer leva Ronaldo al 72′ per Lingard. Lo Young Boys attacca a testa bassa, i Red Devils non ne hanno più e Lingard al 95′ fa la frittata. Il suo folle retropassaggio regala il gol della vittoria a Siebatcheu.