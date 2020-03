L’attaccante serbo al Real non riesce a imporsi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – C’e’ anche il Chelsea su Luka Jovic, attaccante che al Real Madrid non e’ riuscito a trovare spazio ma che continua ad avere mercato. Il serbo, classe 1997 che i “blancos” hanno acquistato dall’Eintracht Francoforte, secondo il “The Sun” e’ nel mirino del Chelsea. Frank Lampard sarebbe uno dei suoi estimatori e i “blues” si sarebbero uniti alla schiera di pretendenti che comprende anche Napoli e Milan, in Italia, e Tottenham in Inghilterra. Il Real, che lo ha pagato 60 milioni di euro, sarebbe propenso a cederlo in prestito per dargli la possibilita’ di giocare con continuita’ e crescere. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-20 21:04