Scordatevi gli stadi affollati e gli album di figurine che non rimangono mai attaccate nel modo giusto: oggi chi ama il calcio ha a propria disposizione numerosi modi per alimentare la propria passione, dalle piattaforme di streaming dedicate alle attività del Fantacalcio, dalle pagine sui social network agli sport virtuali.

I veri appassionati certamente non rinunceranno mai all’emozione di andare allo stadio della propria città o a quella di seguire la squadra per la quale tifano in trasferta in capo al mondo, men che meno quando si tratta di partite importanti come quelle degli Europei o dei Mondiali. La presenza dal vivo, però, non è più l’unico modo per godersi una bella partita di calcio e anzi, le soluzioni alternative sono sempre più interessanti, anche grazie alle “funzionalità” aggiuntive che vengono offerte ai tifosi.

Le piattaforme di streaming online ad esempio, sia che si tratti di streaming in diretta che di streaming on demand (la traduzione in inglese dell’espressione “su richiesta”), offrono infatti la possibilità di guardare contenuti calcistici in diretta ma anche di approfondire in tempo reale informazioni e curiosità sui calciatori e sulle partite in corso, grazie ad apposite funzioni attivabili semplicemente tramite il proprio telecomando nel caso di smart TV o con i comandi online appositi tramite pc e dispositivi mobili. Un’altra funzione molto richiesta, inoltre, è quella che offre la possibilità di riguardare scene e azioni particolarmente avvincenti, per non perdersi nemmeno uno dei colpi di scena delle partite di calcio scelte.

Ma, come accennato, la propria passione per il calcio può essere alimentata anche in altri modi: primo tra tutti va elencato il Fantacalcio, l’asta che permette di aggiudicarsi squadre virtuali composte dai propri giocatori preferiti. In Italia questa attività è portata avanti da più di 6 milioni di persone, un numero imponente soprattutto a confronto con i 4 milioni di persone che invece praticano attivamente il gioco del calcio. Anche gli sport virtuali sono in grado di dare molte soddisfazioni agli appassionati di calcio: in questo caso si tratta di partite simulate, che si svolgono completamente in digitale e che permettono di piazzare le puntate sulle proprie squadre preferite, se desiderato anche seguendo i pronostici dedicati.

Infine, un metodo decisamente insolito, ma sempre più popolare per seguire il calcio, i giocatori più amati e le grandi imprese calcistiche italiane e internazionali, è quello di iscriversi a pagine e gruppi dedicati sui social network, Facebook in primis. Tramite queste pagine, infatti, è possibile condividere la propria passione per il gioco del pallone con gli altri utenti e, soprattutto, leggere resoconti, brani ironici e anche le cosiddette “pagelle” di calciatori e partite.

La vera passione per il calcio, quella che infiamma sul serio gli animi dei tifosi e rende ansiosi per l’esito delle partite, infatti, trova sempre il modo per manifestarsi e, molto spesso, si serve di mezzi meno convenzionali del tifo dal vivo o delle partite seguite in radio o alla TV per potersi esprimere.