Vent’anni fa, come oggi, nel giorno della Liberazione. Non era una gara, non c’erano avversari da battere e forse nemmeno tempi da migliorare: la vita di Michele Alboreto è finita così, sfrecciando come amava fare in una prova ordinaria di un giorno di festa, al Lausitzring. Era un test con l’Audi in vista di Le Mans. La gomma posteriore sinistra si è afflosciata, la sua R8 è decollata. Il 25 aprile 2001 si è arrestata la corsa di uno dei migliori piloti italiani dai tempi di Ascari e Farina. L’ultimo capace di vincere seduto su una Ferrari.

