NOVARA – Dopo averlo esonerato lo scorso 2 novembre, il Novara ritorna sui propri passi e richiama in panchina il tecnico Simone Banchieri. Ecco il comunicato ufficiale: “La Società Novara Calcio comunica il ritorno di Simone Banchieri alla guida tecnica della Prima Squadra. Il Club annuncia al contempo l’interruzione del rapporto professionale con i sigg. Michele Marcolini e Davide Mandelli, ringraziando il tecnico e l’allenatore in seconda per Advertisements .