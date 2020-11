NOVARA – Si separano le strade di Simone Banchieri e del Novara: il 46enne allenatore è stato esonerato dal club azzurro dopo la pesante sconfitta contro la Pro Sesto di ieri pomeriggio (3-0). Ecco l’annuncio dei piemontesi: “La Società Novara Calcio comunica che Simone Banchieri non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.

SERIE C, L’OTTAVA GIORNATA

Fonte tuttosport.com