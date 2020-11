ROMA – Bjarne Riis lascerà la Ntt Pro Cycling a fine anno. L’ex corridore danese di 56 anni è entrato nello staff della squadra come Team Manager a inizio anno e ha deciso di interrompere consensualmente l’accordo a fine 2020. “Far parte di NTT Pro Cycling durante un anno unico per tutti noi è stata una grande esperienza – ha detto Riis – Ho molto rispetto per la Advertisements “. Riis e i suoi partner, Jan Bech Andersen e Lars Seier Christensen e lo stesso Ryder, hanno anche interrotto le trattaive per acquistare una quota della Ntt Pro Cycling, il suo futuro nel mondo del ciclismo resta incerto.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram