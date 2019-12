23 le vittorie in stagione nei tornei Masters 1000 per Novak Djokovic. Il serbo, vincitore a Madrid e a Bercy, ha superato di una sola lunghezza Daniil Medvedev e Rafael Nadal appaiati a quota 22.

Al 4° posto in questa speciale classifica c’è Roger Federer (17) che precede Fabio Fognini (15).

9 i tennisti in attività ad aver raggiunto almeno una finale Masters 1000 prima di aver compiuto i 21 anni. L’ultimo a riuscirci, in ordine di tempo, è stato Denis Shapovalov a Parigi Bercy.

Il tennista ad aver raggiunto più finali 1000 da Under 21 è stato Nadal a quota 11. Seguito da Djokovic (5), Zverev (3), Gasquet e Tsitsipas (2).



6 le semifinali raggiunte da Rafael Nadal nei Masters 1000 in questa stagione. Il tennista iberico non ne raggiungeva così tante dal 2013.

In ben 6 occasioni Rafa ha raggiunto il penultimo atto di un 1000 per 6 volte nella stessa annata (2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2019), impresa riuscita anche a Novak Djokovic (2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).

91.67 la percentuale di vittorie di Rafael Nadal nei Masters 1000. Il maiorchino ha chiuso la stagione con un bilancio di 22-2.

Le uniche sconfitte subite da Nadal sono arrivate a Monte-Carlo per mano di Fognini e a Madrid per opera di Tsitsipas. Nettamente più staccati Roger Federer, 2° con l’80.95% di vittorie e Novak Djokovic, terzo a quota 79.31%.

51 le finali raggiunte a livello Masters 1000 da Rafael Nadal. Il tennista maiorchino è il leader assoluto in quanto a finali raggiunte nei 1000, tallonato da vicino da Roger Federer e Novak Djokovic, appaiati a quota 50.