BUDAPEST – Nella finale della International Swimming League, Caaleb Dressel e il 24enne statunitense firma un doppio record mondiale in vasca corta a Budapest. Il 24enne statunitense vince prima i 100 farfalla in 47″78 davanti a Chad Le Clos (48″45) e poi i 50 stile libero in 20″16. Cadono dunque i primati proprio di Le Clos, che aveva nuotato in 48″08 l’8 dicembre 2016 ai Mondiali di Windsor,

e dello stesso Dressel, che nel dicembre dello scorso anno, sempre durante la ISL, aveva fermato il cronometro a 20″24. Già lunedì Dressel si era preso il record mondiale dei, sempre in vasca corta, in 49″88, demolendo il tempo stabilito due anni prima da Vladimir Morozov con 50″26. Doppio oro a Rio con le staffette Usa, il fuoriclasse americano deteneva già il primato assoluto dei 100 farfalla in vasca lunga.

