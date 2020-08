Grande prestazione di Benedetta Pilato nei 50 rana del Trofeo Settecolli in corso a Roma, valido anche come campionato italiano. La 15enne tarantina, argento mondiale a Gwangju nel 2019, ha vinto la gara con il tempo di 29″85 stabilendo il nuovo record italiano, il record mondiale juniores (migliorato di un centesimo il record del mondo juniores che apparteneva dall’agosto del 2013 alla lituana Ruta Meilutyte) e la sesta prestazione all-time sulla distanza. Il precedente limite nazionale di 29″98, già suo, risaliva al 27 luglio del 2019, nelle batterie del Mondiale coreano. “L’obiettivo – ha dichiarato Pilato – era provare a tornare sotto i 30 perché dallo scorso anno non ci ero più riuscita Sono soddisfatta, il record mondiale juniores lo stavo puntando da qualche tempo”. “Le aspettative sono aumentate – ha aggiunto – ma chi mi vuole bene mi aiuta. Speriamo di arrivare fino a dicembre preparati, vedremo come andrà ad aprile. Sappiamo che solo due ragazze hanno l’accesso alle Olimpiadi”. Secondo posto per Martina Carraro in 30″41, terza Arianna Castiglioni in 30″47.

Pellegrini vince i 100 stile libero: “Ma mi aspettavo di meglio”

Federica Pellegrini si è imposta nei 100 stile libero col tempo di 54″33 davanti alla belga Valentine Dumont, 54″91, e a Silvia Di Pietro, 54″96. Domani la Pellegrini tornerà in vasca nei 200 stile libero. “Non è un grandissimo tempo, mi aspettavo meglio ma va bene. E’ un punto di partenza”, ha commentato Federica Pellegrini ai microfoni della Rai. “Le gare sono mancate, abbiamo provato a ricreare l’atmosfera in allenamento ma non è la stessa cosa. Tornare a gareggiare ci serviva”, ha aggiunto. Sulle aspettative per i 200 sl, la sua gara, la campionessa olimpica ha detto: “Non lo so, perchè il 50 di ieri è stato molto veloce mentre mentre i 100 di oggi meno”.

