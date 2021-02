«Abbiamo rivisto i tracciati, trovando spazi ampi e sicuri in cui realizzare partenza e arrivo coincidenti – ha dichiarato Loretta Pagliarini , responsabile del team organizzatore -. Abbiamo già inoltrato la richiesta alla Federazione per la loro misurazione e omologazione. Sarà per tutti voi una bella sorpresa, confidiamo anche che il grande impegno prodotto possa essere poi apprezzato oltre che goduto dai runner.»

LE GARE – Il programma degli eventi competitivi della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon è confermato: domenica 30 maggio 2021 si disputeranno la maratona 42K (42,195 km), la half marathon 21K (21,097 km) e la FAST RUN 10K. Per garantire il regolare svolgimento delle tre gare nel rispetto delle norme anti-Covid e quindi assicurare a tutti i runner l’assoluta sicurezza e il corretto distanziamento le tre gare prevedono la chiusura delle iscrizioni al numero massimo di iscritti di 800 per la maratona, 1.600 per la mezza maratona e 600 per la 10K.

#BAMNEVERSTOPS – Domenica 30 maggio 2021 si correrà la seconda edizione della BAMNERVERSTOPS, l’iniziativa lanciata nel mese di luglio – dopo l’annullamento dell’edizione della BAM 2020 in calendario l’8 marzo -, che ha visto migliaia di runner di tutta Italia e non solo correre la distanza della maratona, della mezza e della 10K ognuno per proprio conto, con entusiasmo e con tanto di maglia e medaglia “al traguardo”. La novità di quest’anno è che nel programma “a distanza” saranno inserite anche le iniziative ludico-motorie della EASY RUN 10 K e della FAMILY WALKING solidale. La BAM 2021, insomma, si correrà a Brescia ma anche in ogni angolo di mondo.

