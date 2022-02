Il Nuovo Totocalcio prosegue nella sua marcia trionfale. Le schedine giocate continuano a crescere, così come la raccolta. Il “13” al Nuovo Totocalcio – rende noto l’agenzia Agimeg – non ha tuttavia ancora trovato il suo primo vincitore e dopo i primi 6 concorsi il jackpot ha toccato la cifra record di 1,3 milioni di euro, comprensiva del jackpot accumulato e della quota parte del prossimo montepremi. Nell’ultimo concorso si sono invece registrati 165 vincitori con la “Formula 3”, che hanno portato a casa 27 euro ciascuno, 14 vincitori con “Formula 5”, con 509 euro a testa, tre vincitori con “Formula 7”, a ciascuno dei quali sono andati oltre 14 mila euro, mentre nessuna vincita per la “Formula 9” e la “Formula 11”, che dunque per il prossimo concorso metteranno in palio un jackpot rispettivamente di 50 mila e 200 mila euro.