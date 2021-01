i tentativi è bravo ad opporsi il portiere avversario. I padroni di casa rispondono conche impegnaal minuto 77′, poi nulla più fino al 90′. Dopo soli 6′ nell’extratime èa trovare il gol qualificazione sfruttando alla perfezione l’assist di. Goleada e qualificaizone per l’che elimina l’in dieci dal 35′ per il rosso a, con un sonoro 5-0. Grande protagonista l’ex Romache nel primo tempo realizza una doppietta, le altre reti portano la firma di Aketxe, Villar e Battaglia che realizza nella porta sbagliata.

MADRID (Spagna) – Il Siviglia di Lopetegui avanza agli ottavi di finale della Coppa del Re superando per 1-0, in trasferta, un buon Leganes dopo i tempi supplementari. Primo tempo senza alcuna emozione con la formazione andalusa che si sveglia solamente nella ripresa collezionando tra il 56′ e il 63′ tre occasioni nitide: prima con Idrissi e Joan Jordan poi con Aleix Vidal , ma su tutti e tre

Avanzano Valladolid e Levante

Avanzano agli ottavvi, seppur con qualche difficoltà, il Valladolid e il Levante. I biancoviola non vanno oltre l’1-1 nei 90′ contro il Pena Deportiva, formazione di terza divisione, e riescono a passare solo nei supplementari quando l’espulsione di Fernandez porta alla superiorità nuemrica: termina 4-1. Alle “Rane” servono invece i calci di rigore per eliminare un buon Fuenlabrada che sbaglia due penalty nella lotteria finale e si arrende per 5-3. Saluta invece la competizione il Cadice sconfitto per 2-0, doppietta di Fernandez, dal Girona.