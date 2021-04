Lo straordinario momento dei Citizens può continuare, ma l’attaccante delle Foxes ha segnato 8 gol in 9 sfide di Premier al City di Pep

Sfida ad altissima quota quella in programma tra Leicester e Manchester City. E se la squadra di Guardiola si avvia alla conquista della Premier, i padroni di casa devono consolidare il piazzamento Champions. Advertisements

PRECEDENTI E CURIOSITA’ — Il Leicester potrebbe vincere anche la gara di ritorno in campionato contro il Manchester City per la prima volta dal 1986/87, dopo il successo per 5-2 all’Etihad di inizio stagione, diventando così solo la quarta squadra a vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro una squadra guidata da Pep Guardiola, dopo il Chelsea nel 2016/17 e Manchester United e Wolves la scorsa stagione.

RULLO COMPRESSORE — Il Manchester City ha subito solo otto gol in trasferta in questa Premier League, incassando più di una rete in una gara esterna solo contro il Tottenham a novembre (2-0). Il City ha inoltre vinto le ultime otto trasferte di campionato, con un punteggio complessivo di 22-3. I Citizens vengono da 14 vittorie esterne in tutte le competizioni e sono anche la squadra con più clean sheet (27) e meno gol subiti (26) in tutte le competizioni nei top-5 campionati europei.

COPPIA PERICOLOSA — L’attaccante del Leicester Jamie Vardy vanta otto gol in nove sfide di Premier League contro il Manchester City di Pep Guardiola, almeno il doppio di quanto un qualsiasi altro giocatore nella massima serie abbia segnato contro squadre guidate dallo spagnolo. Inoltre, due delle tre triplette di Vardy in Premier League sono arrivate contro il City di Guardiola, nel dicembre 2016 e nella gara di andata. Il suo compagno di reparto Kelechi Iheanacho vanta cinque gol nelle ultime tre presenze in campionato, segnando la sua prima tripletta nella competizione contro lo Sheffield United nell’ultima gara. Con sei reti finora, questa è la sua miglior stagione realizzativa in Premier League da quella del suo esordio nella competizione, con il City nel 2015/16 (otto).

2 aprile – 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram