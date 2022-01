ROMA – Il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ha infiammato l’ultima stagione di Formula 1 , che ha beneficiato di un impatto mediatico notevole, aumentando in maniera significativa la proprio popolarità. Il merito, però, è anche dell’equilibrio che ha caratterizzato il Mondiale, con ben otto vetture diverse salite sul podio , a testimonianza di come chiunque potesse giocarsi le proprie carte e tentare di cogliere le opportunità che si presentavano. In ottica futura, la strada da percorrere è sicuramente questa ed anche Esteban Ocon la pensa così. Il francese dell’Alpine, che all’Hungaroring ha addirittura trionfato, ha detto la sua a Motorsport-Total.com

Ocon punta forte sulla F1

“Se le macchine saranno più vicine tra loro, il nostro sport potrà addirittura superare il calcio in termini di emozioni. Stesso discorso per la copertura mediatica. Ho amici che prima non guardavano la Formula 1, mentre adesso ne sono attratti – ha spiegato il pilota transalpino, undicesimo in classifica generale nell’ultimo mondiale – Fino a quattro o cinque anni fa era impossibile stare davanti o salire sul podio. Pertanto un quinto posto valeva come una vittoria. Adesso invece le cose sono cambiate, come giusto che sia, ed è fantastico” ha concluso Ocon.