È il giorno degli sport di squadre per l’Italia, soprattutto di loro. Il basket e la pallavolo maschili si giocano l’ingresso nelle semifinali dei rispettivi tornei. Appuntamento a metà mattina, a distanza di venti minuti l’una dall’altra per Italia-Argentina sotto rete (ore 10) e Italia-Francia sotto canestro (ore 10.20). Ma non solo: spazio anche all’atletica con la finale dei 400 ostacoli uomini (Alessandro Sibilio) e del martello donne (Sara Fantini). Si salta nel triplo e si corre sui 200 tra gli uomini azzurri per centrare un posto in finale dove invece l’Italia mista della vela nella specialità Nacra 17 saprà di quale metallo prenderà la medaglia. E ancora nuoto sincronizzato, arrampicata sportiva e ciclismo su pista. Tanta Italia, come sempre da quando sono iniziate le gare a Tokyo.