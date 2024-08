AGIMEG – Inizia oggi l’avventura di Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo alcuni giorni turbolenti, dovuti a un probabile calcolo renale e alla febbre, e una partenza in ritardo verso la capitale francese, l’atleta marchigiano sarà impegnato nella giornata odierna nelle qualificazioni del salto in alto.

Per centrare la qualificazione Gimbo dovrà saltare 2.29 metri oppure riuscire a rientrare tra i migliori dodici.

Per i bookie, l’oro per il 32enne di Civitanova Marche non è poi così lontano, a quota 3.00. Meglio di lui solamente l’altista qatariota Mutaz Essa Barshim (2.30).

Un gradino più in basso il neozelandese Hamish Kerr (3,50), lo statunitense JuVaughn Krishna Harrison (7,00), il sudcoreano Woo Sang-hyeok (7,50), lo statunitense Shelby McEwen (11,00). Riporta l’Agenzia Agimeg.

Quote più alte per Lavskyy (33,00), Doroshchuk (41,00), Stefela (41.00), Wang (51.00), Potye (51.00) e Reath (66.00).

Vale 41 volte la posta l’oro per il 26enne di Borgosesia Stefano Sottile. Quote impossibile invece per l’australiano Joel Baden e l’ucraino Andrij Oleksijovič Procenko, entrambi bancati a 81.00. cdn/AGIMEG