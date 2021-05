L’esplosione, i gol a raffica e una firma, inconfondibile, sulla salvezza della Fiorentina. E’ Dusan Vlahovic l’uomo copertina della stagione viola. Per parlare del n°9 gigliato, Il Corriere Fiorentino ha intervistato Luis Oliveira: “È un giocatore completo che usa prima di tutto il cervello. È fondamentale, quando sei in area di rigore, sapere cosa devi fare. E lui lo sa. Sa quando deve difendere la palla, sa quando scaricare, sa fare gol in ogni modo. La forza della Fiorentina è stato lui. Stare da solo in attacco lo ha responsabilizzato, oggi è un giocatore pronto che la società deve fare attenzione a non farsi scappare”.

