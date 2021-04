La botta al bilancio dell’uscita dall’Europa che conta avrebbe ripercussioni anche sul campo, intrecciandosi anche con le decisioni del club dopo la mancata rivoluzione Superlega

Lo spettro aleggia da qualche settimana, la classifica invita a considerare come uno scenario realistico quella che era solo un'ipotesi di scuola. La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe consegnare al futuro una Juve mai vista nel passato recente, indebolita nella sua forza economica e con conseguenze a cascata sull'organico, sulla direzione tecnica e su quella societaria.

IMPATTO ECONOMICO — Già frenato in campo dalle precoci eliminazioni europee degli ultimi anni ma soprattutto fuori dal campo dagli effetti della pandemia dilatati da un volume d’affari unico per il calcio italiano, il bilancio 2020-21 già a rischio così di un rosso fino a 200 milioni subirebbe un colpo con effetti di lungo termine senza qualificazione in Champions. Ovvero una fonte da cui negli ultimi 9 anni è arrivato un quarto dei ricavi, più di 80 milioni annui di media di “soli” premi Uefa. Dopo l’aumento di capitale da 300 milioni di un anno e mezzo fa a scopo espansivo, ma finito poi a tamponare l’emergenza Covid, e senza le risorse della Superlega, una strada allo studio è l’ingresso di un fondo come socio di minoranza (vedi l’approfondimento di Marco Iaria).

IMPATTO SULL’ORGANICO — Una strada che sarà seguita per provare a limitare più possibile il rosso è il tentativo di realizzare da qui a giugno più plusvalenze possibili dalla compravendita dei giocatori. Ma il tema delle uscite è legato anche all’abbattimento dei costi anche per abbassare un monte ingaggi che, cresciuto di pari passo al fatturato e arrivato così ben oltre i 300 milioni, non potrebbe evidentemente sostenere una contrazione di un quarto dei ricavi. Ronaldo costa 87 milioni l’anno tra stipendio e ammortamento e la mancata Champions costringerebbe a trovare quell’exit strategy per ora mai emersa naturalmente dal mercato. Ma oltre a lui ci sono altri otto giocatori sopra i 5 milioni di ingaggio: al di là di CR7 le citate considerazioni su plusvalenze e monte stipendi obbligherebbero a un ridimensionamento dell’organico.

IMPATTO TECNICO — Prefigurato anche in caso contrario, un cambio in panchina non è neanche in discussione senza qualificazione alla Champions League. Se il profilo unico individuato per il dopo-Pirlo è quello del ritorno di Massimiliano Allegri, in termini di fattibilità si pone (evidentemente considerato a monte) un primo tema di ingaggio, laddove il livornese nella sua vita precedente alla Juventus prendeva una cifra (7,5 milioni) neanche paragonabile a quella di Pirlo (1,8), per un bilancio comunque alleggerito dalla prevedibile uscita dal contratto di Sarri. Al di là dei denari, con la citata accelerazione ulteriore del piano di ringiovanimento della rosa Allegri (che pure in carriera ne ha lanciati di prospetti, ma ha anche uno status indiscusso) si troverebbe a lavorare rispetto alle sue ultime Juve con un organico ben più giovane, con possibilità di successo evidentemente differenti.

IMPATTO SOCIETARIO — Il contratto di Fabio Paratici è in scadenza e l’area sportiva insieme a Pavel Nedved è quella di riferimento per la valutazione di un’annata così, così come delle nove precedenti di successi. Il fallimento tecnico si sommerebbe alla crisi politica aperta dall’iniziativa della Superlega e alla rottura dei rapporti con le istituzioni sportive che questa ha comportato. Insieme alle difficoltà economiche del bilancio in sofferenza, le considerazioni del socio di maggioranza Exor sono evidentemente continue, e consequenziali, rispetto alle voci che sono circolate anche sul futuro di Andrea Agnelli. Ma certi temi, per quanto non impermeabili agli eventi del campo, hanno una portata che va ben oltre anche una mancata qualificazione in Champions della squadra reduce dalla più lunga dinastia della storia del calcio italiano.

Fonte Gazzetta.it

