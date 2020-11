Va in scena anche su Tik Tok l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. ENGIE ha scelto Tik Tok per comunicare coi giovani per i giovani quanto sia importante essere informati su un argomento che riguarda il futuro di tutti, soprattutto il loro. A parlare alla GenZ saranno 4 atleti che, con il loro impegno, incarnano i valori dello sport naturalmente connessi con la sostenibilità: benessere, natura, rispetto e

visione.

Orsi, Talamona, Bagnoli e Puppi, a partire dallo scorso 20 novembre, giorno dell’ENGIE Green Friday Forum 2020 creeranno contenuti video sui propri canali Tik Tok trasmettendo un messaggio semplice e forte: il cambiamento climatico si combatte con azioni concrete che ognuno di noi può mettere in pratica per ridurre le proprie emissioni di CO2.

Questi Atleti sono fra gli ENGIE Planet Ambassador, in quanto aderenti alla “rivoluzione energetica” di ENGIE volta a combattere il cambiamento climatico inducendo comportamenti che riducono le emissioni di CO2 e offrendo soluzioni energetiche sostenibili e innovative. Sono stati infatti scelti per raggiungere e sensibilizzare i giovani attraverso lo strumento social che più di altri, ora, le nuove generazioni usano per comunicare. Questi 4 atleti sono tutti naturalmente inclini a sposare la missione perché svolgono la propria attività in acqua (il nuoto), col vento (il kitesurf) e sulle montagne (il running).

Marco Orsi, vicecampione mondiale e campione europeo, vincitore di 40 medaglie a livello internazionale: “E’ giusto che noi atleti diamo il nostro contributo per sensibilizzare i più giovani su un tema globale che sta tanto a cuore a tutti. Seguiteci su Tik Tok, ci divertiremo assieme!”

Laura Masi, Marketing&Communication Director di ENGIE Italia: “Per noi di ENGIE la sensibilizzazione su certi temi rientra nei nostri obiettivi per accelerare la transizione energetica. Nello stesso giorno in cui all’ENGIE Green Friday Forum scienziati ed esperti danno il proprio contributo contro il cambiamento climatico per una platea diffusa e per i media, attiviamo in maniera concreta anche una piattaforma finora considerata a dir poco semiseria (dai più) ma che insieme ai planet ambassador abbiamo considerato come valida per efficaci alleanze di comunità anche e soprattutto tra i giovani attraverso l’esempio del talento sportivo italiano”.

