Brutte notizie per il Napoli di Gattuso. Victor Osimhen ha lasciato il campo in barella nel corso della sfida tra Nigeria e Sierra Leone per un infortunio al polso destro. Ancora da capire l’entità del ko, quel che è certo è che l’attaccante si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso nelle prossime ore. Prima di abbandonare la partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa,

Advertisements

aveva segnato il gol del momentaneo 2-0. Il match si è poi concluso 4-4.

Juve-Napoli 3-0: le prossime tappe della vicenda

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram