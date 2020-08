Castel di Sangro. Presentazione ufficiale nel ritiro di Castel di Sangro per i nuovi acquisti: Amir Rrhamani (“Arrivo in una squadra forte, saaremo vicini alle prime”) e soprattutto Victor Osimhen, 22 anni, attaccante nigeriano acquistato da Lille per 70 milioni, il colpo più costoso nella storia del Napoli.



Settanta milioni sono tanti, Osimhen…q

“Non mi interessano le cifre, penso solo a dare il meglio per il Napoli. Sono arrivato davvero in un top club, per è un grande salto, ci sono campioni come Insigne, Mertens, Koulibaly e tanti altri”.



Si descriva

“Gioco per la squadra, la passione per me è tutto, la mia mentalità è di non mollare mai. Mi piace giocare da prima punta, ma sono a disposizione dell’allenatore per rendermi utile in tutti i ruoli dell’attacco”.

Aveva altre offerte, perché ha scelto il Napoli?

“Sono stato sempre convinto che il Napoli fosse la mia prima scelta, per il presente e il futuro. Sono molto eccitato per questa possibilità che avrò a mia disposizione: voglio sfruttarla al meglio”.

Il razzismo le faceva paura, però…

“Sì, ero un po’ scettico sull’Italia e sulla situazione del razzismo nel vostro paese. Ma poi ho visitato la città di Napoli, ho parlato con il presidente e l’allenatore, mi sono tranquillizzato. Questi problemi esistono purtroppo dappertutto e sono sicuro che riuscirò a superare tutte le difficoltà che si presenteranno sulla mia strada, con l’aiuto dei miei compagni”.

Non gioca una partita da sei mesi, è preoccupato?

“Mi è dispiaciuto che il campionato francese sia stato interrotto, ma ho sempre continuato ad allenarmi da solo. Non sono lontano dal mio cento per cento, farò di tutto per ritornare al top entro l’inizio del campionato”.

Arriva in Italia come una star, dopo un’infanzia difficile.

“Sì, ma non bisogna mai arrendersi davanti agli ostacoli della vita. Io sono cresciuto nella periferia di una città difficile come Lagos, però ho lottato con tutte le mie forze per emergere e non ho mai smesso di credere nei miei sogni”.

Sa già che i tifosi del Napoli sono molto calorosi, vero?

“Molti tifosi mi hanno scritto sui social di fare gol alla Juventus e pure i compagni nello spogliatoio. Io ce la metterò tutta per aiutare il Napoli, anche segnando contro la Juve”.



