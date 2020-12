Ozil, altre frecciate all’Arsenal

Successivamente ha anche speso delle belle parole per Aaron Ramsey, altro ex Arsenal a suo giudizio lasciato andare via un po’ troppo facilmente un anno fa, quando a parametro zero si accordò con la Juve: “Giocatore fantastico, buon amico. È stato un fantastico compagno di squadra“. Per concludere le frecciate ad Arteta, Ozil ha tessuto anche le lodi di Arsene Wenger: “Era davvero un allenatore fantastico, sì. E anche una figura paterna per me e molti altri giocatori… Penso che a molte persone dell’Arsenal manchi davvero“. Infine, alla domanda se al momento fosse felice nel club, Ozil ha risposto: “È un momento molto difficile per tutti nel club, non solo per me. La situazione è frustrante per tutti. Ovviamente vorrei poter aiutare la squadra, soprattutto in questo momento, ma finché non ne avrò la possibilità spero solo di ottenere risultati migliori molto presto. Ma restiamo positivi“.