RODRIGUEZ 6 Sfortunato sulla deviazione che Sirigu non riesce a leggere, per il resto è autore di una prestazione discreta. Gojak (38’ st) ng .

SINGO 7 Come spesso gli è capitato in stagione è una delle note positive, tra i granata: suo il cross per la rete di Zaza (6’ st), come suo è pure un tiro al volo di sinistro che quattro minuti più tardi sfiora il palo di destra della porta di Montipò. Innesta l’azione del pari.

LUKIC 5 A inizio stagione si era proposto con profitto da trequartista, mentre schierato da mezzala è ancora una volta insipido. Verdi (29’ st) 6 Discreto ingresso.

RINCON 6.5 Se Lukic e Linetty ci mettessero almeno la sua incrollabile generosità.

LINETTY 4.5 Altra prestazione mediocre sotto tutti i punti di vista. Baselli (22’ st) 6 Esordio stagionale in una partita bollente (non giocava dal 29 febbraio): da riproporre, magari proprio al posto di Linetty.

ANSALDI 6 Nella ripresa scende spesso lungo la fascia sinistra, però al dunque sbaglia spesso il cross.

ZAZA 7.5 Si riaccende quando ha un piede e mezzo fuori dal Toro (ma non è mai troppo tardi). Al 6’ della ripresa, con la complicità di Tello, accorcia le distanze di testa (secondo gol in campionato, dopo quello all’Inter), quindi segna il pareggio al 93’.

BELOTTI 6.5 Cambia volto alla sua gara con l’assist meraviglioso per il pari di Zaza.

ALL. NICOLA 6.5 Pari di vitale importanza, per la classifica e soprattutto per quell’autostima che potrà essere fattore decisivo, nel girone di ritorno. Ha ragione a impiegare Zaza.