Lo spagnolo Alex Palou a sorpresa conquista la sua prima vittoria della carriera in Indycar, che domenica notte ha aperto la stagione 2021 a Birmingham, in Alabama. Sul podio Will Power e Scott Dixon

La Indycar 2021 si è aperta domenica notte in Alabama (Barber Motorsports Park a Birmingham, Usa) e c'è subito una sorpresa: perché a vincere è stato Alex Palou, che ha festeggiato il passaggio alla Chip Ganassi Racing con il suo primo trionfo in carriera in Indy. Il 24enne spagnolo ha sfruttato la strategia da due pit stop e si è messo dietro due campioni della Indycar come Will Power (titolo 2014) e il compagno di team Scott Dixon (sei titoli, tra cui quello 2020). Giù dal podio Pato O'Ward, autore della pole ma penalizzato dalla scelta di tre pit stop. "Sapevo che avrei vinto — ha sottolineato Palou — perché semplicemente siamo il team migliore con le macchine migliori (telai Dallara, ndr)".

palou inaspettato — Palou è stato il meno celebrato tra i piloti messi sotto contratto dal team Ganassi, che può contare sul sette volte campione della Nascar, Jimmie Johson, una leggenda del motorsport americano. Dopo esperienza in Giappone ed Europa, Palou è una scommessa già vinta da Ganassi, che aveva deciso di puntare sullo spagnolo nonostante nel 2020 abbia raccolto solo un podio in tutto il campionato Indy. “Durante i test invernali vedevamo che era sempre molto veloce una volta anche più veloce di Dixon”, ha spiegato lo stesso Chip Ganassi, che ha portato tre piloti in top ten (ottavo Marcus Ericsson).

grosjean e johnson — C’era grande curiosità per il debutto di Jimmie Johnson in Indycar dopo tanti anni di Nascar: il 45enne ha chiuso al 19° posto e soddisfatto “per la montagna di esperienza che ho accumulato in una sola gara” (tra cui un testacoda nei primi giri). L’ex F1 Romain Grosjean, al debutto in Indycar dopo il rogo nel suo ultimo GP 2020 a Sakhir, ha chiuso con un brillante decimo posto. Fuori Josef Newgarden, campione Indy nel 2017 e 2019. Il secondo appuntamento con la Nascar 2021 sarà domenica 25 aprile nel GP St.Petersburg (Florida). L’anno scorso questa gara chiuse la stagione e fu vinta dallo stesso Newgarden.

indycar, l’arrivo di gara 1 — Così al traguardo di Birmingham:

1. Alex Palou (Spa/Chip Ganassi), 1h52’53”036

2. Will Power (Aus/Penske) a 0”4

3. Scott Dixon (Nzl/Chip Ganassi) a 3”

4. Pato O’Ward (Mex/Arrow McLaren) a 4”

5. Sebastien Bourdais (Fra/AJ Foyt) a 10”7

6. Rinus VeeKay (Ola/Ed Carpenter) a 10”9

7. Graham Rahal (Usa/Rahal Letterman Lanigan) a 18”

8. Marcus Ericsson (Sve/Chip Ganassi) a 20”1

9. Alexander Rossi (Usa/Andretti) a 20”5

10. Romain Grosjean (Fra/Dale Coyne) a 45”

