TORINO – La Macedonia raggiunge la prima storica qualificazione agli Europei di calcio, battendo 1-0 la Georgia, in trasferta, nel primo dei quattro spareggi in gara unica in programma oggi. E’ di Goran Pandev il guizzo decisivo che regala alla sua nazionale il passaggio a Euro 2020 (che si disputerà, però, nel 2021): alla Dinamo Arena di Tbilisi la 37enne punta del Genoa sigla il gol vittoria Advertisements Nestorovski dell’Udinese. Festeggia anche Elmas del Napoli, titolare a centrocampo. La nazionale macedone approda nel gruppo C con Austria, Olanda e Ucraina. In serata si giocano gli ultimi tre spareggi: Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia e Ungheria-Islanda.

