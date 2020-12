BUCINE – Mentre avveniva l’ultimo addio a Paolo Rossi, che ha commosso tutta l’Italia, la casa di “Pablito” in campagna a Bucine, è stata svaligiata. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto e tra gli oggetti mancanti c’è proprio l’orologio dell’eroe di Spagna ’82. Ora sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.