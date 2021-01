BERGAMO – Manca solo l’annuncio ufficiale per la cessione del Papu Gomez al Siviglia , con l’ Atalanta che incasserà 7,5 milioni di euro più bonus e il calciatore che firmerà un contratto di tre stagioni e mezzo, fino al 2024 , per un ingaggio da 2,3 milioni l’anno . Nel frattempo Gomez, intercettato da Sky Sport all’uscita della sua abitazione di Bergamo, ha detto: “ Devo andare a salutare un paio di persone. Messaggio Advertisements Non posso dire niente, ma dopo avremo tempo per salutarci “.

“Lascio una squadra al top in Europa. Bergamo è nel mio cuore, rifarei tutto”

“Dopo tanti anni lasciare questo Paese e questa città mi dà sensazioni strane: sono triste, ma anche contento” ha aggiunto Gomez in procinto di imbarcarsi per Siviglia e cominciare così la nuova avventura andalusa: “Se potessi tornare indietro rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, per questa società abbiamo fatto la storia, con il club che ora è al top in Europa. I tifosi? Mi dispiace, mi mancheranno veramente tanto. Bergamo è la mia città ed è nel mio cuore, sicuramente ci rivedremo presto. Con la famiglia Percassi ho già parlato e sanno cosa penso, voglio bene a tutti. Anche a Gasperini? Certo, anche a lui” ha ammesso l’argentino.