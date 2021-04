Punti, punti e ancora punti. Tanti, maledetti e subito, perché la concorrenza in zona Champions è ancora agguerritissima. Non è stato certamente un grande Milan, quello che ha strappato il 2-1 al Genoa nel “lunch match” della 32esima giornata, ma ha ottenuto un risultato di importanza vitale nella lotta per i primi quattro posti della classifica. E alla fine è ciò che più conta, almeno adesso. Se l’Inter che si appresta a vincere lo scudetto non si cura troppo dell’estetica, lo stesso deve valere per l’altra squadra di Milano, che ha in testa solo l’ossessione Champions. Per larghi tratti della stagione il Diavolo ha offerto anche un gioco veloce e piacevole, ma la stanchezza per una stagione logorante – e probabilmente anche la pressione per l’obiettivo che si avvicina – impongono ora soprattutto concretezza.

