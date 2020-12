Tutto su Juve-Dynamo Kiev

Nedved: Non dipendiamo da CR7

Paratici e la mancanza di personalità

Dopo il pareggio contro il Benevento, Pirlo si è soffermato sulla mancanza di personalità. “È un discorso più generale – ha aggiunto a riguardo Paratici – Quando un calciatore arriva alla Juve, arriva con tanto entusiasmo. Giocare in una grande squadra comporta un certo tipo di carico, palloni che non hanno la stessa pesantezza di quelli che giochi in altre squadre, che hanno responsabilità minori, con obiettivi diversi. È normale che nel primo periodo ci sia qualche difficoltà. Molti di quelli che si sono rivelati poi grandi campioni, all’inizio hanno avuto grandi difficoltà. L’esempio è De Ligt, l’anno scorso per sei mesi ci siamo chiesti cosa gli succedesse. Questa è una normalità“. Sulla designazione arbitrale affidata alla francese Frappart, prima donna a dirigere una gara di Champions League. “È stata abbattuta un’altra barriera, sappiamo che è molto brava, che è la cosa più importante e fondamentale”.